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Сегодня, 15:12

Ермеков оценил возможность проведения боя с Минеевым или Шлеменко

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Казахстанский боец Даурен Ермеков прокомментировал свою победу над Гамзатом Хирамагомедовым на турнире Ural FC 2 и ответил на вопрос о своих будущих соперниках.

«Рад, что поставил жирную точку. Но если Гамзат хочет еще один бой, то можно сделать. В начале первого раунда было тяжело. Видел, что Гамзат заряжался и хотел уронить с одного удара. Не хотел попасть под него и осторожничал. Его гильотина была не опасной, наоборот, он сам начал забиваться.

Как насчет боя с Александром Шлеменко? Были слухи, что Шлеменко могут подписать в Ural FC. Если такая возможность будет, почему бы и нет. Минеев или Шлеменко? Можно подраться с обоими за полгода", — приводит слова Ермекова «РБ Спорт».

Ермеков победил Хирамагомедова удушающим приемом во втором раунде на турнире Ural FC 2 в Самаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dauren-ermekov-pochemu-by-ne-podrat-sya-s-mineevy-m-i-shlemenko/
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