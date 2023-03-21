Ермеков считает, что Рахмонов может досрочно победить Эдвардса

Казахстанский боец Даурен Ермеков оценил перспективы Шавката Рахмонова в титульной гонке UFC.

«Мы не обсуждали с Шавкатом его победу над Нилом. Я просто его поздравил. Надеюсь, помогу ему при подготовке к бою с Белалом Мухаммадом. Белал хорошо борется. Мне кажется, он и с Шавкатом будет бороться. Какие перспективы у Шавката против Эдвардса и Усмана? Шавкат выше по сравнению с ними. Он победит. Эдвардс удобен для Шавката. У Эдвардса нет борьбы, он бьется в стойке. Шавкат может его победить и даже досрочно», — приводит слова Ермекова «РБ Спорт».

Рахмонов победил Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.