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Сегодня, 20:50

Ермеков заявил, что хотел бы провести реванш с Минеевым

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков рассказал, что заключил контракт с промоушеном «Наше дело».

«Да, подписал контракт с «Нашим делом». Пока на три боя. Первый должен состояться вот в августе. С весом, думаю, проблем не будет уже. Конечно, смогу его нормализовать. Никогда таких проблем не было», — цитирует Ермекова Legalbet.kz.

Также боец ответил на вопрос о возможном поединке против россиянина Владимира Минеева.

«Видел ли поединок Владимира Минеева с Магомедом Исмаиловым и надеюсь ли еще на реванш с первым из них? Да, видел бой. Реванша, конечно, хочу. Но планы его не знаю. Сейчас медийность решает», — добавил он.

В сентябре 2020 года Ермеков проиграл Минееву на турнире GFC 28. Всего на счету казахстанского бойца 17 побед и 5 поражений в ММА.

Источник: Legalbet.kz
Владимир Минеев
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