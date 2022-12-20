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Сегодня, 07:25

Эррол Спенс рассказал, почему точно не будет драться с Пакьяо

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) заявил, что откажется от поединка с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8), потому что победа над 44-летней легендой не сделает ему имя.

«Я бы не стал драться с Пакьяо. На мне было бы клеймо Ларри Холмса — одного из величайших супертяжеловесов всех времен. Я уверен, что Холмс не получает того уважения, которого заслуживает. Люди просто о нем забыли. И это все из-за того, как он побил Мухаммеда Али. Черт возьми, он его просто уничтожил. Но никто сейчас о нем не говорит», — сказал Спенс в интервью ESNEWS.

Ранее Пакьяо говорил, что вернется в профессиональный бокс только ради боев с чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (39-0) или Спенсом.

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