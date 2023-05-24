Ершов: «Если увижу, что Александр Емельяненко в плохом состоянии, то буду бегать от него»

Блогер Евгений Ершов рассказал, как пройдет его поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко.

«Если увижу, что Александр в плохом состоянии, то буду бегать от него. Не будет ни закидушек, ничего. Только удары, которые не могут нанести вред. Буду тыкать, работать вторым номером, потихоньку нанося урон, но не сокрушать и не травмировать. Как мне сказали, Емельяненко проще, когда есть бои и мотивация. Если боев нет, его сложно удержать. Надеюсь, этот бой направит его в нужное русло, даст ему возможность заработать — может, у него долги. Человек видит свое состояние, но выходит. Значит, в этом есть какой-то смысл. Если я могу посодействовать, отдав победу, я посодействую», — приводит «РБ Спорт» слова Ершова.

Поединок между Александром Емельяненко и Ершовым пройдет 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.