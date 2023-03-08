ESPN оставил Ислама Махачева на первой строчке рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) остался на вершине рейтинга лучших бойцов по версии ESPN вне зависимости от весовой категории.

Первую строчку с россиянином делит чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2). На третью строчку поднялся новый чемпион тяжелого веса Джон Джонс (27-1).

Рейтинг ESPN на 8 марта.

Ранее Джонс стал первым номером рейтинга pound-for-pound на сайте UFC. Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.