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Сегодня, 10:44

Евгений Адилов рассказал, сколько получают рестлеры в США

Виктория Кравченко
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Российский рестлер Евгений Адилов по прозвищу «Настоящий Драго», выступающий в США, рассказал о гонорарах, которые получают рестлеры в США.

«Гонорары зависят от того, где ты выступаешь и насколько ты популярен. Очень большой разрыв. От 20 долларов до 1 миллиона долларов за матч. В небольших, инди-промоушенах, минималка — 20 долларов. Некоторые промоушены в США вообще не платят. Когда нравишься зрителю, ты можешь продавать автографы, мерч. На этом рестлеры и зарабатывают. Чем ты уникальнее, тем больше твой прайс. За 8-10 минут матча некоторые получают по 800 долларов. Это неплохо. Ты путешествуешь, тебе оплачивают перелеты, гостиницы, питание», — цитирует Адилова MMA.Metaratings.ru.

Он также рассказал, что в России рестлеры не получают гонорары, работая за идею. Адилов заявил, что это неправильно.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rossiiskii-restler-rasskazal-skolko-v-ssha-poluchayut-za-vystupleniya-vse-nachinaetsya-s-20-dollarov-222777/
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