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Сегодня, 12:05

Евгений «Моряк» Курданов: «Чувства необычные. Я сделал все, что мог»

Давид Хачатрян

Российский боец Евгений «Моряк» Курданов оценил свой дебют в американской кулачной лиге Bare Knuckle.

«По мне можно попасть но я встану и дам сдачи! — написал Курданов в своем Telegram-канале. — Дебют — мы это сделали! Да, не в нашу пользу! Спасибо Богу за то, что дал мне сил переломить ситуацию! Буду сильнее. Всем спасибо! Хейтеры идите на***! Спасибо ребят, я конечно расстроился, все переварю, для вас есть тоже хорошие новости, все вижу, и вашу поддержку, спасибо. Как переварю все, отпишусь. Чувства очень необычные. Я сделал что смог, в первый раз стало неприятно от того, что я проиграл. Я согласен с решением, и знаю, что могу больше. Спасибо тренеру и команде. В любом случае я получил очень ценный опыт, и подбитый глаз — издержки профессии».

Курданов проиграл Горджану Славески единогласным решением судей (48-46,50-44,49-45). Бой состоялся 15 октября на BKFC 31 в Денвере, США.

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