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Сегодня, 07:48

Евгений «Моряк» Курданов проиграл дебютный бой на BKFC 31

Давид Хачатрян

Российский боец Евгений «Моряк» Курданов дебютировал в американской лиге Bare Knuckle с поражения. Курданов проиграл единогласным решением судей македонцу Горджану Славески (48-46,50-44,49-45).

Славески вышел на бой на коротком уведомлении, потому что соперник Курданова, Мелвин Гиллард, перед самым турниром снялся из-за болезни. При этом Славески является непобежденным бойцом на голых кулаках — на его счету четыре боя и три досрочные победы.

Моряк прошлый бой проиграл единогласным решением судей Марифу Пираеву в марте на турнире ARENA Fighting.

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