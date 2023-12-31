Боец Top Dog Шиша: «Кратосу не нужно было исполнять боксера в бою с Доктором»

Кулачный боец легкого веса, выступающий в лиге Top Dog, Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал серию поражений Сергея «Кратоса» Калинина и допущенные им ошибки в бою с Тимуром «Доктором» Акаимовым.

«Кратос не заканчивается, а остается таким, какой он есть. Он все тот же воин, которого любят. Серия поражений — это невезуха, но и повод что-то поменять. Нужно ли ему больше бокса в кулачке или лучше остаться Кратосом — жестким рубакой, идти и ломать. Они должны прийти к решению. Последний бой показал, что Сергею не надо было боксировать с Доктором. Он хороший профи, хороший антропометричный боксер с багажом знаний и опыта за спиной. Не знаю, зачем Кратос исполнял это все, но, видимо, хотел преобразиться в боксера, который готов удивлять», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

23 декабря в главном событии турнира Top Dog 26 в Москве Тимур «Доктор» Акаимов победил единогласным решением судей Сергея «Кратоса» Калинина и стал претендентом на титул чемпиона в среднем весе. Акаимов взял реванш у своего соперника за поражение нокаутом во втором раунде в 2021 году. Для «Кратоса» это поражение в Top Dog стало третьим подряд.