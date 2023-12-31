Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 13:38

Боец Top Dog Шиша: «Кратосу не нужно было исполнять боксера в бою с Доктором»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Кулачный боец легкого веса, выступающий в лиге Top Dog, Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал серию поражений Сергея «Кратоса» Калинина и допущенные им ошибки в бою с Тимуром «Доктором» Акаимовым.

«Кратос не заканчивается, а остается таким, какой он есть. Он все тот же воин, которого любят. Серия поражений — это невезуха, но и повод что-то поменять. Нужно ли ему больше бокса в кулачке или лучше остаться Кратосом — жестким рубакой, идти и ломать. Они должны прийти к решению. Последний бой показал, что Сергею не надо было боксировать с Доктором. Он хороший профи, хороший антропометричный боксер с багажом знаний и опыта за спиной. Не знаю, зачем Кратос исполнял это все, но, видимо, хотел преобразиться в боксера, который готов удивлять», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

23 декабря в главном событии турнира Top Dog 26 в Москве Тимур «Доктор» Акаимов победил единогласным решением судей Сергея «Кратоса» Калинина и стал претендентом на титул чемпиона в среднем весе. Акаимов взял реванш у своего соперника за поражение нокаутом во втором раунде в 2021 году. Для «Кратоса» это поражение в Top Dog стало третьим подряд.

Источник: MMA.Metaratings.ru
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Биберт Туменов: «Альберт сейчас спокойно победил бы Эдвардса»