Шишков: «У RCC очень здравый владелец. Он может привезти в Россию и Мейвезера с Макгрегором»

Боец кулачной организации TopDog Евгений Шишков высказался о российском промоушене RCC.

«У них очень здравый инвестор, спонсор и владелец. У человека миллиарды, есть хорошие финансовые возможности. У него хватит денег, чтобы привезти в Россию Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором. И поставить Флойда против Регбиста, а Конора против Сульянова. И на все ему хватит, я серьезно говорю. Надеюсь, что эта тема не загнется и будет только развиваться», — приводит слова Шишкова «Чемпионат».

Следующий турнир RCC по смешанным единоборствам пройдет 13 мая в Екатеринбурге.