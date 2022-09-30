Евлоев и Митчелл возглавят ноябрьский турнир UFC Fight Night 214

Российский полулегковес Мовсар Евлоев и американец Брайс Митчелл возглавят турнир UFC Fight Night 214, который состоится в ночь на 6 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своих соцсетях.

На счету Евлоева 16 побед и 0 поражений. В последнем поединке в июне этого года на турнире UFC Fight Night 207 Евлоев единогласным решением судей выиграл у американца Дэна Иге.

В активе Митчела 15 побед и 0 поражений. В марте на турнире UFC 272 Митчел победил Эдсона Баррозу судейским решением.