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Сегодня, 11:00

Евлоев и Митчелл возглавят ноябрьский турнир UFC Fight Night 214

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский полулегковес Мовсар Евлоев и американец Брайс Митчелл возглавят турнир UFC Fight Night 214, который состоится в ночь на 6 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своих соцсетях.
На счету Евлоева 16 побед и 0 поражений. В последнем поединке в июне этого года на турнире UFC Fight Night 207 Евлоев единогласным решением судей выиграл у американца Дэна Иге.
В активе Митчела 15 побед и 0 поражений. В марте на турнире UFC 272 Митчел победил Эдсона Баррозу судейским решением.

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