Евлоев поднялся на две позиции в рейтинге лучших бойцов России, Волков остался шестым

Мовсар Евлоев по итогам декабря поднялся на две позиции в рейтинге лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий. В турнире UFC 310 он победил единогласным решением судей Алджамейна Стерлинга. В том же турнире Александр Волков был сужен в бою с Сирилом Ганом. Александр остался на шестой позиции. Также обращает на себя внимание падение в рейтинге Вадима Немкова, у которого, к сожалению, наметился годичный простой — теперь он пятый.

Рейтинг составляется путем голосования журналистов, блогеров и экспертов и обновляется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 36 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 576 (540 + 36)

2. Магомед Анкалаев 484 (448 + 36)

3. Арман Царукян — 448 (410 + 38)

4. Хамзат Чимаев — 436 (400 + 36)

5. Вадим Немков — 429 (393 + 36)

6. Александр Волков — 399 (363 + 36)

7. Петр Ян — 322 (288 + 34)

8. Умар Нурмагомедов 288 (256 + 32)

9. Мовсар Евлоев 280 (247+34)

10. Шамиль Мусаев — 220 + 34

11. Усман Нурмагомедов — 242 (209 + 33)

12. Сергей Павлович — 120 (100 + 20)

13. Шарабутдин Магомедов — 89 (70 + 19)

14. Анатолий Малыхин — 62 (48 + 14)

15. Магомедрасул Гасанов — 53 (42 + 11)

Бойцы, которые были упомянуты в анкетах респондентов, но не вошли в топ-15:

Денис Гольцов — 40 + 11

Евгений Гончаров — 43 (35 + 8)

Ислам Омаров — 40 (31 + 9)

Тимур Хизриев — 31 (22 + 9)

Альберт Туменов — 30 (23 + 7)

Гаджи Рабаданов — 22 (14 + 8)

Рамазан Курамагомедов — 21 (15 + 6)

Никита Крылов — 21 (16 + 5)

Эдуард Вартанян — 21 (17 + 4)

Азамат Мурзаканов — 18 (14 + 4)

Муслим Магомедов — 17 (13 + 4)

Магомед Магомедкеримов — 15 (12 + 3)

Александр Шлеменко — 9 (6 + 3)

Валентин Молдавский — 3 (2 + 1)

Роман Копылов — 2 (1 + 1)

Иван Штырков — 2 (1 + 1)

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян («Наше Дело»), Иван Сорокин (PUNCHER | MMA), Виталий Тарасов.

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца, то есть с 31 декабря 2022 года, провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Следующая публикация рейтинга — после UFC 311.