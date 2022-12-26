Эй Джей Макки хочет подраться с Усманом Нурмагомедовым

Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (19-1) сообщил, что он готов встретиться с Усманом Нурмагомедовым (16-0) на первом этапе «Гран-при» легковесов.

«Я хочу свой титул. Я бы хотел подраться с Усманом [на первом этапе «Гран-при"], — отметил Макки в подкасте Weighing In. — Когда я участвовал в «Гран-при» полулегковесов, я показывал свои возможности на протяжении всего турнира. Я сказал, что прикончу всех своих соперников, так что, выходят на другое «Гран-при», я вновь должен себя проявить? Без проблем».

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

Макки встретится с 33-летним бразильцем из лиги Rizin Роберто де Соузой (14-1) 31 декабря в совместном турнире Bellator и Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Сайтаме, Япония.