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Сегодня, 11:08

Эй Джей Макки хочет подраться с Усманом Нурмагомедовым

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (19-1) сообщил, что он готов встретиться с Усманом Нурмагомедовым (16-0) на первом этапе «Гран-при» легковесов.

«Я хочу свой титул. Я бы хотел подраться с Усманом [на первом этапе «Гран-при"], — отметил Макки в подкасте Weighing In. — Когда я участвовал в «Гран-при» полулегковесов, я показывал свои возможности на протяжении всего турнира. Я сказал, что прикончу всех своих соперников, так что, выходят на другое «Гран-при», я вновь должен себя проявить? Без проблем».

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

Макки встретится с 33-летним бразильцем из лиги Rizin Роберто де Соузой (14-1) 31 декабря в совместном турнире Bellator и Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Сайтаме, Япония.

Усман Нурмагомедов
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