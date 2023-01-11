Эй Джей Макки подписал многолетний контракт с Bellator

Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (20-1), вероятно, поставил точку в вопросе его перехода в UFC. Макки подписал с Bellator многолетний контракт на несколько боев, пишет Sports Illustrated.

«Нашим приоритетом всегда являлось развитие талантов с нуля. И я с гордостью могу сказать, что Эй Джей Макки — это один из таких примеров. Выступая в Bellator, он превратился из молодого бойца в суперзвезду, — сказал глава лиги Скотт Кокер. — Также нам нужно было его сохранить, и поскольку Эй Джей на пике своей карьеры, нам важно было знать, что он продолжит представлять Bellator в обозримом будущем. С нетерпением жду участия Эй Джея в «Гран-при» в легком весе в 2023 году, в котором будут участвовать лучшие легковесы мира».

Макки победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0). Турнир Rizin FFRizin 40: Bellator MMA vs. Rizin состоялся 31 декабря 2022-го на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония.