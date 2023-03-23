Фабрисио Вердум покинул лигу PFL

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум (24-9) заявил Canal Encarada, что он покинул лигу PFL после истечения срока контракта.

«Мой контракт с PFL закончился, — сказал Вердум. — Я провел там один бой. Я не выступал два года не из-за поражения, просто я занимаюсь этим уже 25 лет. Мне был нужен перерыв, и при этом срок действия контракта подошел к концу.

Дайте мне время, и я обязательно вернусь. Я могу подраться против Нганну, Джуниора дос Сантоса, против кого угодно. Может быть, даже против Кейна Веласкеса, который сейчас, судя по всему, возвращается в бои".

Вердум провел в PFL один бой. Он проиграл Ренану Феррейре (9-3) техническим нокаутом в первом раунде. Вскоре результат боя был изменен на несостоявшийся из-за того, что соперник Вердума за мгновение до того, как ударить бразильца, сигнализировал о сдаче, но рефери этого не заметил.