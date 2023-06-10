Фахретдинов поделился мыслями о своем следующем поединке против Кевина Ли

Боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов поделился мыслями о своем следующем поединке против Кевина Ли.

«Я реально опешил, когда мне прислали контракт на бой с Кевином Ли. Думал, сейчас скажут: «Ладно, это шутка, Ринат, на тебе вот этого бойца». А тут дали его. Говорю: «Я согласен. У меня нет принтера, но отправьте прямо сейчас». Я разговаривал с его тренерами, они все в шоке были, они ждали Фергюсона, а тут дали Рината. Я думаю, UFC таким образом хочет наказать его, они же не любят, когда ты уходишь и заново приходишь. «Ну вот, пришел ты, на, иди под одеялом полежи чуть-чуть. Я, если честно, до последнего думал и думаю, что он снимется, потому что ему вообще этот бой не нужен. Ты — Кевин Ли, ты ждешь Фергюсона, а тебе дают Рината. Видимо, в организации решили, что ему все заново надо доказывать. У меня еще не было соперников, которые дрались за пояс. Для меня это огромная мотивация. Многие говорят, что он сбитый летчик. Но я так не считаю», — приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

Фахретдинов и Ли проведут поединок 1 июля на турнире UFC on ESPN 48. В активе россиянина 20 побед и одно поражение. В послужном списке американца Ли числятся 19 побед и семь поражений.