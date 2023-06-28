Фахретдинов: «Звоню Нурмагомедову и говорю: «Брат, будем драться?» Он отвечает: «Я не хочу»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов подтвердил, что он мог провести поединок против своего соотечественника Абубакара Нурмагомедова в марте этого года.

«А что скрывать? Это было так. Мы с Абубакаром уже больше 10 лет на связи. Мы с ним созванивались. Я говорю: «Абубакар, мне тебя предлагают». Он говорит: «Блин, я знаю. Что делать?» А он уже готовился на эту дату, он проводил сборы, был на пике... Я говорю: «Брат, ну что, будем драться?» Он отвечает: «Я не хочу». Я говорю: «Я тем более не хочу. Я не представляю бой с тобой». У меня как раз травма была, я отправил заключение, что не могу драться. Абубакару дали другого соперника. В итоге, он тоже заболел и бой слетел», — цитирует Фахретдинова Sport24.

2 июля россиянин проведет поединок против американца Кевина Ли в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США). Фахретдинов провел 23 поединка в ММА и одержал 22 победы. На счету американца 7 поражений при 19 победах.