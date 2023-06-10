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Сегодня, 11:30

Фахретдинов рассказал о взаимоотношениях с бойцом Кевином Ли

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов рассказал о взаимоотношениях с бойцом Кевином Ли.

«Недавно общался с Кевином Ли, мы в Лас-Вегасе вместе сидели в бане вместе с его менеджером. Сидели и разговаривали о религии. Мы в Майами ходим в одну мечеть. Эти моменты мне крайне неприятны (поединки против единоверцев). Но я недавно отказался от боя со своим близким, не буду имени называть. И я не мог отказаться во второй раз, потому что были бы проблемы с UFC», — приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

1 июля на турнире UFC on ESPN 48 россиянин Ринат Фахретдинов и американец Кевин Ли проведут поединок в рамках полусредней весовой категории. В профессиональных ММА Фахретдинов одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В активе Ли 19 побед при семи поражениях.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fakhretdinov-s-kevinom-li-khodim-v-odnu-mechet-v-maiami-257631/
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