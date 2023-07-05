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Сегодня, 11:27

Фанаты раскритиковали Макгрегора за пост в годовщину смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Ана Горшкова
Корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images
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Фанаты раскритиковали экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора за его пост в соцсетях.

3 июля ирландец написал: «Что сделало меня сильнее ментально? Мои мертвые враги». Фанаты заметили, что Макгрегор опубликовал пост ровно через три года после смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нурмагомедова. Позднее Макгрегор удалил пост.

Болельщики успели оставить негативные комментарии под публикацией Конора: «Если под мертвым врагом ты имеешь в виду Абдулманапа Нурмагомедова — в трехлетнюю годовщину его смерти, 3 июля 2020 года, то это отвратительный и гнусный поступок», «Ровно на годовщину гибели Абдулманапа. Больной ублюдок», «Он ждал, чтобы ответить на этот твит, он болен».

Абдулманап Нурмагомедов был старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. В июле 2020 года Нурмагомедов-старший умер от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Бой между Макгрегором и Хабибом прошел 6 октября 2018 года в турнире UFC 229. Россиянин победил ирландца болевым приемом в четвертом раунде.

34-летний Нурмагомедов в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. На профессиональном уровне он провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В конце 2023 года Конор должен провести бой с Майклом Чендлером.

Абдулманап Нурмагомедов
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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