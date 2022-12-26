ФБР расследует дело о договорных боях на UFC

Вслед за расследованием Атлетической комиссии штата Невада и U.S. Integrity о договорных боях на UFC, ФБР собирает информацию и разговаривает с людьми о поединке, который состоялся на UFC Fight Night 214, сообщает ESPN.

Также ФБР изучает подозрительные ставки, которые были сделаны во время боя Нуерданбека Шаилана (39-10) и Дэррика Миннера (26-14) — за несколько часов до начала боя были сделаны ставки на досрочную победу китайца в первом раунде. Неизвестные поставили большую сумму денег.

Бой Шаилана и Миннера продлился чуть больше минуты. Китайский боец победил техническим нокаутом в первом раунде во многом благодаря тому, что Миннер травмировал ногу после удара.

Примечательно, что тренер Миннера Джеймс Краузе регулярно делает ставки на спорт. Он ведет подкаст 1% Club и канал на Discord, где публикует советы по ставкам на бои.

Турнир UFC Fight Night 214 состоялся 5 ноября в Лас-Вегасе, США.