Федерация готова сделать Кубок стран ШОС по кикбоксингу регулярным

Федерация кикбоксинга России (ФКР) после прошедшего в Санкт-Петербурге Кубка стран ШОС заявила, что хочет сделать этот турнир регулярным.

«Организаторы турнира — Федерация кикбоксинга России и Секретариат Делового Совета ШОС — решили сделать Кубок стран ШОС по кикбоксингу традицией и рассмотреть варианты организации таких состязаний в других видах спорта. Тем более, что прямо на ринге Владислав Туйнов попросил организовать новый международный турнир», — говорится в заявлении ФКР.

15 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся Кубок стран ШОС по кикбоксингу. В турнире принимали участие спортсмены из России, Китая, Индии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Беларуси.