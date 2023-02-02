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Сегодня, 15:00

Федор Емельяненко: кто соперник и когда последний бой Последнего императора

Галина Глазко
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290, в главном бою которого сразится россиянин Федор Емельяненко. Его соперником будет американец Райан Бейдер.

Бойцы встречались в октагоне в январе 2019 года. И тогда поединок сенсационно завершился поражением россиянина нокаутом на первой минуте первого раунда.

39-летний чемпион Bellator Райан Бейдер родился на ранчо в Рино (штат Невада, США). Карьеру бойца смешанных единоборств начал в 2007 году. До этого он трижды становился чемпионом конференции Pac-10.

Федор Емельяненко и&nbsp;Райан Бейдер. Участие в перестрелке, бой в клетке для быков и ранчо с козочками. Биография Райана Бейдера

В ММА он начал сразу с 12 побед подряд, пять из них были в UFC. В лучшую бойцовскую лигу Бейдер попал через шоу TUF. Первое поражение американец потерпел от бывшего чемпиона промоушена Джона Джонса. Всего в UFC Бейдер провел 20 поединков и выиграл 15 из них.

В 2016 году он перешел в Bellator, где стал первым двойным чемпионом в истории промоушена (в полутяжелом и тяжелом весе). Однако после поражения ученику Емельяненко Вадиму Немкову 21 августа 2020 Бейдер потерял титут чемпиона в полутяжелом весе.

Райан подходит к реваншу с Федором на серии из двух побед. Американец решением судей одолел Чейка Конго и Валентина Молдавского.

Поединок между Емельяненко и Бейдер начнется ориентировочно после 06.00 по московскому времени.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя
Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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