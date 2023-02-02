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Сегодня, 07:56

Федор Емельяненко назвал лучшего тяжеловеса на данный момент

Давид Хачатрян
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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Один из величайших бойцов в истории MMA Федор Емельяненко (40-6) считает, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) является на сегодняшний день сильнейшим тяжеловесом мира.

«Кто лучший тяжеловес на планете? Франсис Нганну», — сказал Емельяненко ESPN.

Также он надеется, что скоро Валентин Молдавский (11-2) станет новым чемпионом Bellator: «Надеюсь, очень скоро Валентин Молдавский станет чемпионом в тяжелом весе».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Валентин Молдавский
Федор Емельяненко
Франсис Нганну
ММА
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