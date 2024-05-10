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Сегодня, 21:57

Федор Емельяненко: «Я хотел бы подраться с Тайсоном, но он выбрал Джейка Пола»

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Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко заявил о желании провести боксерский поединок.

4 февраля 2023 года 47-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Боксом я занимаюсь с 23 лет, а сейчас мне 47 — выходит, больше половины своей жизни я в боксе. Получилось так, что дальше в ММА я не могу двигаться, накопились проблемы, травмы. Но я бы хотел еще побыть в спорте, чувствую в себе силы на это.

Подвижки с возможным соперником? Пока — только разговоры, обоюдное желание. Но когда дойдет до дела, до более серьезных переговоров, вы узнаете. Да, я хотел бы подраться с Майком [Тайсоном], и шаги для этого были сделаны, но Майк сказал, что их не было, и выбрал Джейка Пола», — цитирует Емельяненко «Газета.Ru».

В своей карьере Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 7 поражений. Один из поединков с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: «Газета.Ru»
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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