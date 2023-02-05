Федор Емельяненко: «Что побудило завершить карьеру? Возраст и травмы от боя к бою»

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко (40-7) объяснил свое решение завершить карьеру бойца.

«Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок.

Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все, как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел [за меня]. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.