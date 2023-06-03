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Сегодня, 18:30

Федор Емельяненко ответил Сульнову: «Пусть наведет порядок в своей организации»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко отреагировал на желание главы Hardcore FC Анатолия Сульянова устроить для него бой.

Ранее Емельяненко, завершивший карьеру бойца ММА в феврале этого года, допустил, что может провести бой по боксу.

«Анатолий Сульянов пусть пока наведет порядок в своей организации, потом будем разговаривать о предложении, которое он сделал или хочет сделать», — сказал Емельяненко журналистам на чемпионате России по ММА в Ханты-Мансийске.

46-летний Емельяненко в последнем поединке техническим нокаутом проиграл Райану Бейдеру и объявил о завершении карьеры.

Александр Емельяненко
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