Федор Емельяненко ответил Сульнову: «Пусть наведет порядок в своей организации»

Сегодня, 18:30
Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко отреагировал на желание главы Hardcore FC Анатолия Сульянова устроить для него бой.
Ранее Емельяненко, завершивший карьеру бойца ММА в феврале этого года, допустил, что может провести бой по боксу.
«Анатолий Сульянов пусть пока наведет порядок в своей организации, потом будем разговаривать о предложении, которое он сделал или хочет сделать», — сказал Емельяненко журналистам на чемпионате России по ММА в Ханты-Мансийске.
46-летний Емельяненко в последнем поединке техническим нокаутом проиграл Райану Бейдеру и объявил о завершении карьеры.