Федор Емельяненко: «Поп-ММА — нездоровая тема. Нужно закрывать»

Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к индустрии поп-ММА.

«Вы правильно говорите, что это популярно. Все вроде понимают, что это нехорошо и плохо и все это поп-ММА — нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию. В этом плане все-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, [но и] снизу, перебить непонятную популярность. Мы разные вещи проходили, мы понимаем, что народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось на законодательном уровне», — сказал Емельяненко в беседе с молодежью в арт-резиденции «Центр молодежных проектов» в Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по ММА, который стартовал 1 июня. Финальные поединки состоятся 3 июня.