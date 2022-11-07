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Сегодня, 16:41

Федор Емельяненко попросил IMMAF допустить сборную России к международным соревнованиям в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Перед Кубком Содружества Союз ММА России отправил обращение в Международную федерацию смешанных боевых искусств (IMMAF) с просьбой разрешить российской сборной принимать участие в официальных международных соревнованиях в следующем году, сообщает пресс-служба организации.

Данное обращение подписал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

На данный момент Кубок Содружества является единственным международным турниром, в котором наша сборная может принимать участие и соревноваться со спортсменами из других стран.

Федор Емельяненко
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