Федор Емельяненко попросил IMMAF допустить сборную России к международным соревнованиям в 2023 году

Перед Кубком Содружества Союз ММА России отправил обращение в Международную федерацию смешанных боевых искусств (IMMAF) с просьбой разрешить российской сборной принимать участие в официальных международных соревнованиях в следующем году, сообщает пресс-служба организации.

Данное обращение подписал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

На данный момент Кубок Содружества является единственным международным турниром, в котором наша сборная может принимать участие и соревноваться со спортсменами из других стран.