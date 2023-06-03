Федор Емельяненко прокомментировал скандальный бой на чемпионате России по ММА

Глава Союза ММА России, бывший чемпион Pride FC в тяжелом весе Федор Емельяненко прокомментировал финальный поединок чемпионата России по ММА в полулегком весе между Асефом Чопуровым и Курбаном Зайнуковым.

В третьем раунде врач не разрешил Зайнукову продолжить противостояние из-за рассечения. С решением не был согласен тренер Зайнкукова Шамиль Алибатыров. Итогом встречи стала победа Чопурова техническим нокаутом в третеьм раунде.

— Небольшим скандалом завершился финальный поединок в полулегком весе между Асефом Чопуровым и Курбаном Зайнуковым (Зайнукова сняли врачи из-за рассечения — Прим. «СЭ»). В конце у вас была беседа с Шамилем Алибатыровым (тренер Зайнукова — Прим. «СЭ»).

— Да, была беседа, все-таки Шамиль входит в президиум Союза ММА России, поэтому он не должен поддаваться эмоциям. Он все-таки лицо нашей организации, поэтому не должен поддаваться эмоциям. Здесь независимый врач, который не заинтересован в победе кого-либо. Здесь не надо поддаваться эмоциям. Я сделал Шамилю небольшое замечание, слава богу, он правильно отреагировал.

Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА) проходил с 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске.