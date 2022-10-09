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Сегодня, 16:04

Федор Емельяненко рассказал, когда у него были кубики пресса

Давид Хачатрян

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) сообщил, что в юности он постоянно качал пресс и сидел на жесткой диете. Об этом Емельяненко сказал «СЭ».

— Бывало ли, чтобы у вас был пресс кубиками?

— Когда-то давно (смеется). В детстве, в лет в 15-16, и в армии, когда я прям сушился. Я пресс качал не переставая, и, конечно, соблюдал жесткую диету. Тогда да, немножко было.

— То есть вы как бодибилдер тогда выглядели?

— Не-не-не, не в коем случае (смеется). Не бодибилдер, но пресс вырисовывался чуть-чуть.

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lQRxeDNjCZc
Федор Емельяненко
ММА
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