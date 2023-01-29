Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:00

Федор Емельяненко — Райан Бейдер, Bellator 290: когда состоится бой

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Федор Емельяненко.
Фото Bellator MMA
Telegram Дзен

В ночь с 4 на 5 февраля 2023 года на арене The Forum в Инглвуде (Калифорния, США) россиянин Федор Емельяненко проведет бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе с американцем Райаном Бейдером.

Поединок станет главным событием турнира Bellator 290. Начало боя — около 05.00 по московскому времени.

Емельяненко и Бейдер уже встречались 26 января 2019 года: американец нокаутировал россиянина на 35-й секунде первого раунда в финале «Гран-при» тяжеловесов в Инглвуде.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в профессиональной карьере в ММА. В декабре 2019 года россиянин нокаутировал Куинтона Джексона, а в октябре 2021-го — Тимоти Джонсона на турнире в Москве.

Статистика 39-летнего Бейдера — 30 побед и 7 поражений. 7 мая 2022 года американец защитил чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе, единогласным решением судей победив француза Чейка Конго.

Этот поединок станет последним боем в карьере российского бойца.

Трансляция боя пройдет на канале Showtime и официальном YouTube-канале промоушена.

Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
0
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: бой-реванш за титул Bellator или прощальный поединок Федора Емельяненко
Слипенко: «Главное, чтобы бой с Бейдером не навредил здоровью Емельяненко»
Вахаев рассказал, что Федор Емельяненко может победить Бейдера
Сидельников: «Надеемся, что Емельяненко одержит победу над Бейдером и завершит карьеру в статусе чемпиона»
Али Исаев считает, что Федор Емельяненко победит Бейдера
Губерниев: «Хочется после боя с Бейдером увидеть Федора живым и невредимым»
«Ребята слабее выигрывали у Федора». Как чемпион мира по армрестлингу готовил Емельяненко к реваншу с Саппом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мовсар Евлоев: «Предел Волкановски — Махачев»