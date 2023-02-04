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Сегодня, 23:00

Федор Емельяненко — Райан Бейдер: время начала боя и где смотреть трансляцию

Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA
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В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) пройдет турнир Bellator 290, где в главном бою вечера подерутся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер. Ориентировочно поединок за пояс в тяжелом весе начнется после 06.00 по московскому времени.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка

Видеотрансляция боя Емельяненко — Бейдер будет доступна на сервисе Showtime. Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. «СЭ» на своем сайте ведет текстовую трансляцию вечера ММА.

Для 46-летнего Емельяненко поединок с 39-летним Бейдером станет последним в карьере россиянина. В январе 2019 года американец победил Последнего Императора техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету Федора Емельяненко в ММА — 40 побед, 6 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. У Бейдера — 30 побед, 7 поражений и один бой признан несостоявшимся.

Ознакомиться с основным кардом турнира Bellator 290 можно здесь.

Следите онлайн за текстовой трансляцией боя Емельяненко — Бейдер на сайте «СЭ»

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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