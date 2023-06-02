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Сегодня, 12:15

Федор Емельяненко: «Выпускать Александра на бой — уголовное дело»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Боец ММА Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Александра Емельяненко ни в коем случае нельзя было выпускать на бой против Евгения Ершова, считает президент Союза ММА России, экс-чемпион Pride, старший брат Александра Федор Емельяненко.

Поединок состоялся 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Емельяненко победил болевым приемом Евгения Ершова.

«Мне кажется, это все нужно запрещать в жесткой форме, — сказал Федор Емельяненко журналистам на чемпионате России по ММА. — Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта, Федерации совместно с Министерством, прокуратурой — не знаю. Но это надо запрещать. Что тот же Александр вышел на бой в таком состоянии... конечно, Хрюнов (промоутер того турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». — Прим. «СЭ») может говорить все, что угодно — что его [Александра] врачи допустили... Ну так покажите этих врачей. Это уголовное дело — допустить человека [к бою] в таком состоянии. У нас почему-то, как на работу выходить, рамки стоят... Не рамки, а эти... алкотестеры, да. А артисты позволяют себе быть и пьяными, и под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом вообще! Это его работа... Так не должно быть».

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Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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