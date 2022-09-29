Федор Емельяненко высказался о возможном поединке с Андерсоном Сильвой

46-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) сообщил, что он намерен провести следующий бой против Райана Бейдера (30-7). При этом он не исключил, что в будущем проведет бой с другим ветераном — Андерсоном Сильвой (34-11).

«Для меня Бейдер пока остается целью номер один, — сказал Емельяненко в интервью Okko ММА. — На меня не выходили, никто ничего не говорил — я тоже узнал об этом из СМИ. Поэтому пока я готовлюсь на Бейдера. Посмотрим, в ближайшее время все будет ясно. Скотт Кокер сказал, что уже на бое Вадима Немкова будет объявлена дата и мой соперник.

Бокс у Андерсона Сильвы очень хороший, учитывая, что сейчас он побеждает в боксерских поединках, но борьбу я тоже не исключаю. Да, слава богу, получается где-то победить в стойке, нокаутировать, закончить бой быстрее, но борьба в силе. Что касается Андерсона, его последние бои в ММА заканчивались поражениями, несмотря на хороший бокс. Посмотрим. Если его предложит Bellator, будем рассматривать».

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.