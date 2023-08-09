Федор Емельяненко: «Хочу подраться с Майком Тайсоном по боксу. Джейк Пол? Он не согласится»

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко в ходе интервью шоу The MMA Hour выразил желание провести бой по боксу против Майка Тайсона.

— С ММА я закончил, никогда не вернусь, но я хочу попробовать себя в боксе, мне это интересно. После моего последнего боя с Райаном Бейдером я немножко подсел на кач, чтобы убрать проблемы, чуть повесить мыщцы на проблемные места, ну и боксировал. Сейчас подвосстановился, отдохнул и хочу попробовать [в боксе]. Только начали эту работу [по поиску бою], разослали предложения в разные промоушены.

— Вы смотрели бой Джейка Пола и Нейта Диаза?

— Да, этот поединок я смотрел. Далеко не все бои я смотрю, но этот поединок смотрел. Джейк Пол растет, по сравнению с первыми боями, которые он проводил... И так было видно, что он хорошо боксирует. Но, как я понимаю, он выбирает себе соперников, удобных для себя, меньше себя.

— Вы хотите подраться с Джейком Полом?

— Ну... я не думал, но... Я не думаю, что он согласится.

— Почему нет? Вы ему по размеру больше подходите.

— Именно поэтому он не согласится.

— У вас есть бой мечты для дебютного поединка в боксе?

— У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, было бы интересно с Майком Тайсоном [подраться]. Он выступал в тяжелом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться. Разные истории про Майка ходят в России, время от времени выкладываются ролики, где он в хорошей форме, бьет по лапам. Но, с другой стороны, говорят, что он увлекся своим бизнесом [продажей марихуаны] и в какой-то степени злоупотребляет (смеется).

— Как вам моя идея — 28 октября, Саудовская Аравия. Главное событие вечера — Тайсон Фьюри — Франсис Нганну. Со-главное — Майк Тайсон — Федор Емельяненко?

— Мне было бы интересно, я бы подготовился. Мне было бы достаточно времени для подготовки [чтобы успеть к 28 октября].

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру.