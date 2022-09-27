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ММА

27 сентября, 01:26

Федор Емельяненко заявил, что может провести бой с Бейдером в Америке в начале 2023 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Bellator MMA

Российский боец Федор Емельяненко рассказал, что может провести бой в Америке против американца Райана Бейдера в начале 2023 года.

«Планы на конец года? Ребята будут драться мои, у Вадима Немкова титульный бой. У меня, возможно, будет бой. Где? В Москве не будет, если бог даст, то состоится в Америке. Когда? Наверное, в следующем году, в первой половине. Соперник? Надеюсь, что Бейдер не словит измену, и мы с ним побьемся за звание чемпиона Bellator. В январе, если бог даст. Может, в феврале или марте», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-блогеру Сергею Лодыге.

Емельяненко уже дрался с Бейдером в январе 2019 года в финале Гран-при Bellator в январе 2019 года. Тогда россиянин проиграл нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Емельяненко 40 побед и 6 поражений в ММА. Свой последний поединок 45-летний россиянин провел 23 октября 2021 года, тогда он нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде на турнире Bellator 269.

Федор Емельяненко
ММА
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