Федор Емельяненко заявил, что не в состоянии помочь своему брату Александру

Президент Союза ММА России, экс-чемпион Pride Федор Емельяненко дал понять, что ничем не может помочь своим младшим братьям Александру и Ивану.

26 мая Александр и Иван одержали победы в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Александр выиграл у блогера Евгения Ершова, а Иван — у дзюдоиста Алексея Леденева. При этом зрители раскритиковали организаторов за то, что Александр вышел на поединок в неспортивном состоянии.

«Ну помогите вы! — сказал Федор Емельяненко журналистам на чемпионате России по ММА. — Чем я могу помочь?! Морально? Ну помогите вы морально! Как я могу помочь? Ну что, мне сказать: «Саша, не пей?» Или что? Вы же видите, сколько его людей окружают, уговаривают, но тем не менее он выходит, как выходит. Мало народу его поддерживает, что ли?!

Александр сделал свой выбор. Пока он не осознает и не свернет с этого выбора, я не вижу смысла с ним о чем-то разговаривать, потому что каждый остается... Я стараюсь жить по совести. Стараюсь. Стараюсь корректировать свои действия — как бы Господь посмотрел, правильно или неправильно. Я беру советы у духовных лиц и так далее. А здесь... Ну, возьмите духовное лицо и поговорите с ним. Проанализируйте с ним поведение Александра, его слова. Да любой немножко здравомыслящий человек просто посмотрит на слова, поступки и так далее Александра и будет понимать, что происходит с человеком".