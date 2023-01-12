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Сегодня, 13:16

Фернанд Лопес: «Нассрудин Имавов — это кавказец 2.0»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес поделился мнением о своем подопечном Нассрудине Имавове.

«Я помню, что я как-то назвал Нассрудина «Кавказцем 2.0», — сказал Лопес в д/ф Youtube-канала «La Sueur». — Он представляет собой новое поколение кавказцев. У него есть скромность и сила прошлого поколения кавказцев, но к ней он добавил штрих зрелищности нового поколения.

Слово ММА предполагает то, что мы должны быть и артистами. Ты должен отдавать публике энергию. Это как на концерте какого-то крупного поп-рокера, который вдруг перестает петь, направляет микрофон в сторону публики и дает спеть ей. Тем самым он создает гальванизацию и выводит энергию песни на другой уровень.

Я видел, как Нассрудин эволюционировал от бойца, который дерется в пустых залах до бойца, который дерется при зрителях. Это абсолютно другой человек. Он питается этой энергией".

В ночь на 15 января Имавов подерется с Шоном Стриклэндом в главном событии вечера UFC Vegas 67.

UFC
ММА
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