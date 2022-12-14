Экс-тренер Нганну: «Бокс Павловича техничнее, чем у Франсиса, и его свирепость более продуманная»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес сравнил Сергея Павловича и своего экс-подопечного.

«Бой Франсиса и Павловича — это будет такое лобовое столкновение, — сказал Лопес на YouTube-канале La Sueur. — Вот смотри, кстати. Сирил уже доказал, что может управлять боем в стойке против таких нокаутеров, как Деррик Льюис, Тай Туиваса, и главного босса — Франсиса. Но! У всех этих ребят нет такой скорости рук и техники бокса, как у Сергея Павловича. Он здорово использует свой огромный рич и прессингует без остановки. Если, например, взять бой Франсиса против Розенструйка... Франсис в этом бою подрался в такой жесточайшей манере, с такой свирепостью, которая напугала всех. Но его свирепость не такая продуманная, как у Павловича. Павлович экстремально опасен».