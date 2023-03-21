0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

21 марта, 23:18

Фернандо Родригес: «Раздумываю над вариантом пожить какое-то время в России»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал о желании пожить и потренироваться в России.

«Я разговаривал с Джеффом, который очень хорошо всегда отзывался о России, — цитирует MMA.Metaratings.ru Родригеса. — Я бы, не задумываясь, пожил в России, но единственная проблема для меня — это то, что очень холодно. К сожалению, я не могу адаптироваться к холодным условиям без солнца. Но в принципе я раздумываю над вариантом пожить какое-то время в России. Я говорил об этом с супругой, и она меня поддержала».

Бывший боец MMA Джефф Монсон в 2018 году получил российское гражданство.

Родригес в последнем своем поединке одержал победу над Гаджи «Автоматом» Наврузовым. Россиянин получил тяжелейшую травму руки в первом раунде и не смог продолжить борьбу.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Джефф Монсон
ММА
0
Читайте также
Медведев проиграл Рублеву вместо отдыха. Как прошло русское дерби в Мексике
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родригес: «Готов провести третий бой с Гаджи Автоматом, когда он оправится от травмы»

Хейбати проведет бой с Брандао в Москве