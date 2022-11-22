Fight Nights планирует открыть представительство в Индии

Президент российской промоутерской компании Fight Nights, проводящей соревнования по смешанным единоборствам (ММА) в России и СНГ, Камил Гаджиев сообщил, что организация рассматривает возможность открытия представительства в Индии.

«С большим интересом наблюдаю за тем, что происходит в индийском спорте. Все мне это очень импонирует. Вообще, Россия и Индия — близкие страны, мы выросли на индийских фильмах, понимаем культуру этой страны. Крикет в Индии — одна из знаковых спортивных историй в мире. Хотелось бы, чтобы этот правильный опыт мы использовали в ММА в Индии, — цитирует ТАСС Гаджиева. — Я думаю, мы можем создать на территории Индии штаб-квартиру для Fight Nights Global, для того чтобы компетентные специалисты, которых в этой стране немало, занимались поиском талантов и продвижением ММА».

Гаджиев позитивно оценивает перспективы развития единоборств в южноазиатской республике.

Ранее заместитель торгового представителя РФ в Нью-Дели Евгений Грива сообщал, что одна из ведущих федераций смешанных единоборств Индии MMAFI и Fight Nights Global обсуждают партнерство по продвижению и развитию смешанных единоборств и самбо в южноазиатской республике.