Финал Гран-при АСА между Гасановым и Абдулаевым может не состояться

Боец среднего веса ACA Шамиль Абдулаев получил травму перед своим поединком в рамках финала Гран-при с чемпионом лиги Магомедрасулом Гасановым.

«Шамиль Абдулаев травмировался. Скорее всего, он не будет биться 8 сентября. Сейчас нужно понять, насколько серьезна его травма. Травмы бывают разными. На турнир или на два месяца, но, если травма Шамиля серьезная, я ждать не хочу», — цитирует Гасанова MMA.Metaratings.ru.

Ранее оба бойца вышли в финал Гран-при среднего веса, который должен пройти 8 сентября на турнире ACA 179 в Краснодаре. Гасанов по ходу турнира выиграл у Саламу Абдурахманова и Ибрагима Магомедова, а Абдулаев победил Артема Фролова и Абдула-Рахмана Джанаева.

На счету 29-летнего Гасанова 20 побед и два поражения, в активе 34-летнего Абдулаева — 15 побед и одно поражение.