Резников: «Перейду в UFC, если получится. А от Bellator уже есть хорошее предложение»

Финалист Гран-при АСА в легком весе казахстанец Артем Резников допустил, что может перейти в UFC или Bellator.

«Я подожду. Если будет хорошее предложение от АСА, то посмотрим, — сказал Резников в интервью ютуб-каналу NAIZA TV. — Может быть, в UFC получится. В Bellator уже есть предложение, и оно уже хорошее. Если выиграю Гран-при, то предложение может быть еще лучше. Я не буду ждать UFC, если не будет какого-то быстрого эффекта. Мне 30 лет, и, наверное, осталось 6 лет [выступлений], максимум 7 лет. Хочу выжать с этого спорта все. И я не буду ждать, и я может перейду в Bellator, или подерусь за пояс АСА».

Соперником Резникова в финале Гран-при АСА в легком весе станет Эдуард Вартанян. Предположительно поединок состоится в июне.

Всего на счету Резникова в ММА 24 победы и 6 поражений.