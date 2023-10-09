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Сегодня, 11:58

Финкельштейн заявил, что россиян не допустят к турнирам Международной федерации ММА из-за боязни МОК

Виктория Кравченко
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Президент Международной федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) Вадим Финкельштейн рассказал, почему, по его мнению, россиян не допускают к соревнованиям. Он считает, что организации боятся реакции МОК.

«Я вхожу в руководство IMMAF и давно говорю, что пора вернуть российских спортсменов. И в целом нет тех, кто против россиян. Но они в конце года хотят получить признание МОК, и боятся, что это [допуск] может оказать влияние», — цитирует Финкельштейна ТАСС.

В 2022 году членство Союза ММА России в IMMAF было приостановлено, а российские спортсмены с тех пор не могут выступать в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/18947165
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