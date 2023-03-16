Рафаэль Физиев: «Гэтжи не такой опытный, как я. У него 25-30 боев, а у меня около 300»

Легковес UFC Рафаэль Физиев (12-1) считает, что он опытнее, техничнее и умнее Джастина Гэтжи (23-4).

«Он [Гэтжи] любит драться всем сердцем. Он любит давить сильными ударами. Но все же у него около 25-30 боев в ММА. Я думаю, что, по сравнению со мной, это мало, потому что у меня была большая любительская карьера. Я провел почти 300 боев. Твои 30 боев для меня ничто... Мой IQ намного выше, чем у него. Кроме того, моя техника лучше его», — сказал Физиев BT Sport.

Бой Гэтжи и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.