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Сегодня, 11:14

Флойд Мейвезер и Жозе Альдо ведут переговоры о боксерском поединке

Давид Хачатрян
Флойд Мейвезер-младший.
Фото USA Today Sports
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) может провести бой против экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8). Об этом сообщил бразилец MMA Fighting.

«Его сторона уже согласилась, моя сторона тоже, — сказал Альдо. — Сейчас мы ждем, когда [промоутеры] заключат сделку. Мейвезер может относиться к поединку со мной как к выставочному, но я выложусь на максимум».

Мейвезер проведет следующий выставочный бой против экс-бойца Bellator Аарона Чалмерса 25 февраля в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Жозе Альдо
Флойд Мейвезер-младший
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