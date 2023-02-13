Флойд Мейвезер и Жозе Альдо ведут переговоры о боксерском поединке

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) может провести бой против экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8). Об этом сообщил бразилец MMA Fighting.

«Его сторона уже согласилась, моя сторона тоже, — сказал Альдо. — Сейчас мы ждем, когда [промоутеры] заключат сделку. Мейвезер может относиться к поединку со мной как к выставочному, но я выложусь на максимум».

Мейвезер проведет следующий выставочный бой против экс-бойца Bellator Аарона Чалмерса 25 февраля в Лондоне, Великобритания.