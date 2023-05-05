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Сегодня, 10:31

Фомичев рассказал о встрече с Петром Яном на RCC Hard

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олег Фомичев, чемпион кулачной лиги TOP DOG в полутяжелом весе, заявил, что был счастлив от встречи с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«До боя я встретил Петра Яна! Я как спортсмена его просто обожаю! Он красавец! Мы сфоткались, он не отказал мне в этом; вместе с Ильясом Хамзиным, его другом. И, как только сфоткались, у меня сразу такая энергия пошла! Я был готов не на 100, а на 200 процентов. И вот, когда я сидел в углу, Петр и Ильяс сидели напротив меня, и мы взглядами пересекались. И мне казалось, что они хотят поддержать меня! Да ну на фиг! Я еще год назад сидел на лавочке, грыз семечки, а сегодня я с такими громкими именами жму руку! Я только счастлив! Спасибо RCC Hard», — приводит слова Фомичева «Чемпионат».

30-летний Ян проиграл три последних поединка в UFC. Всего на его счету 21 бой в ММА, в 16 из которых он одержал победу.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5091675-oleg-fomichev-rasskazal-o-vstreche-s-petrom-yanom-na-rcc-hard.html
Петр Ян
UFC
ММА
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