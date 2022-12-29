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Сегодня, 10:49

Форрест Гриффин отреагировал на смерть Стефана Боннара

Давид Хачатрян
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Член Зала славы UFC Форрест Гриффин (19-7) почтил память Стефана Боннара (15-9), вместе с которым он закатил один из самых важных поединков в истории UFC.

«Стефан был лучшим во многом. Он был самым интересным человеком в комнате, у него было самое большое сердце и, самое главное, он был моим другом. Мне всегда нравилось, как люди радовались, узнав, что мы с ним на самом деле друзья. Я всегда буду по тебе скучать, брат», — написал Гриффин в Twitter.

Боннар скончался 22 декабря из-за осложнений на сердце.

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