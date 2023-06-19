Франсис Нганну: «Я всегда хотел подраться с Фьюри»

Экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) заявил, что надеется в будущем провести бой по боксу против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Я здесь и готов биться. Моя команда работала над тем, чтобы наладить связь с Фьюри и его командой. Пока что у нас это не получилось, но мы разговариваем. Я всегда хотел подраться с Фьюри. Очевидно, что он очень хорошо прыгает туда-сюда. Так что если он действительно желает подраться, то я здесь. Мы с ним уже три года устраиваем перепалки в социальных сетях», — приводит слова Нганну MMA Fighting.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.